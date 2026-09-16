Yeni eğitim yılının aileler açısından ekonomik sıkıntıların gölgesinde başladığını ifade eden Çiçek, özellikle dar gelirli vatandaşların okul masraflarını karşılamakta güçlük çektiğini söyledi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların yalnızca araç sahiplerini değil, üretimden ulaşıma kadar birçok alanı etkilediğini belirten Çiçek, mazot zamlarının okul servislerinden mobilya sektöründeki nakliye maliyetlerine ve çiftçilerin giderlerine kadar geniş bir alanda fiyatları yukarı çektiğini dile getirdi.

Çiçek, Bursa’daki toplu taşıma ücretlerindeki artışı da eleştirerek, ulaşım maliyetlerinin özellikle öğrenciler, çalışanlar ve dar gelirli vatandaşlar açısından önemli bir yük oluşturduğunu söyledi. Ulaşımın temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çiçek, bu alandaki maliyetlerin azaltılmasına yönelik sosyal politikalar geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gıda fiyatlarındaki yükselişin öğrencilerin beslenmesine de yansıdığını savunan Çiçek, bazı ailelerin çocuklarının beslenme ve ulaşım giderlerini karşılamakta zorlandığını belirtti. Okullarda öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı bir öğün verilmesi gerektiğini kaydeden Çiçek, eğitim ve ulaşım desteğinin de artırılması çağrısında bulundu.

Çözümün sosyal devlet uygulamalarının güçlendirilmesinden geçtiğini ifade eden Çiçek, öğrencilerin ulaşım giderlerinin aile bütçeleri üzerindeki yükünün azaltılması ve eğitim alanındaki kamusal desteklerin artırılması gerektiğini söyledi.

Çiçek açıklamasının sonunda, yeni eğitim-öğretim yılının Türkiye’ye, Bursa’ya ve İnegöl’e hayırlı olması temennisinde bulundu.