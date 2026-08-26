Olay, Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, macera amacıyla dere yatağından dağlık alana doğru yürüyüşe çıkan 2 kişiden 75 yaşındaki vatandaşın ayağı kırıldı. Yaralı vatandaş, Kaplıkaya Deresi üzerinde mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa AFAD Arama Kurtarma ekipleri, UMKE ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp ve dağlık arazide mahsur kalan 75 yaşındaki vatandaşa ulaşmak ve güvenli şekilde bulunduğu bölgeden çıkarmak için çalışma başlattı.

Yıldırım ilçesi Zeyniler köyüne giden ekiplerin yaralı vatandaşı bulunduğu yerden kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA