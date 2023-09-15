Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Güzelyurt mahallesinde meydana gelen olayda eşinin terk ettiği adam, mektup yazıp tüfekle canına kıydı.

Olay dün akşam saatlerinde Güzelyurt mahallesindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre eşi tarafından terk edilen Ahmet P., intihar kararı aldı. Gece saatlerinde bunalıma giren adam, eşine mektup yazdı. Pişmanlık ifadelerinin yer aldığı mektubu yanına koyan adam, karnına dayadığı tüfekle canına kıydı. Sabah saatlerinde evine giden yakını adamı kanlar içinde buldu.

Olay yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri şahsın ölümünü tespit ettiler.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede