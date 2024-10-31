3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yeşil Beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupasında da adından söz ettirmeye çalışacak. 3. Ön Eleme turunda 3. Lig 4.Grup temsilcisi 7 Eylül Turgutluspor’la karşı karşıya gelecek olan Bursaspor’da moraller üst seviyede.

Teknik direktör Pablo Martin Batalla, Manisa temsilcisi karşısında rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacak.

Pazar günü Kuşadasıspor’la oynanacak olan lig maçını düşünen Batalla’nın az süre alan oyuncularına 7 Eylül Turgutluspor karşısında şans vermesi bekleniyor.

RAKİP LİGİNDE SONUNCU SIRADA

Lige çok kötü bir başlangıç yapan 7 Eylül Turgutluspor, mücadele ettiği 3. Lig 4. Grupta geride kalan 8 haftada sadece 2 puan toplayabildi. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan ekip, 2 beraberlik alırken 6 maçta yenildi. 8 maçta rakip fileleri sadece 6 kez havalandıran ekip kalesinde ise 17 gol gördü.

3. TUR STATÜSÜ

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Ön eleme maçı tek maç üzerinden oynanacak. 90 dakika sonunda gol olarak üstünlük sağlayan ekip 4. Tura yükselecek. Maçın her hangi bir sonuçla berabere kalması durumunda 15’er dakikalık uzatma oynanacak. Uzatmalarda üstünlük kuran takım tur atlayacak. Beraberliğin bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

MAÇ NE ZAMAN, NEREDE?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Ön eleme maçında Bursaspor-7 Eylül Turgutluspor arasında ki mücadele bu akşam Bursa Yüzüncü Yıl Stadyumunda saat 20.30’da başlayacak mücadele Aspor’dan canlı yayınlanacak.