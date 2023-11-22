Bursa'da jandarma ekipleri yeni yıl öncesi operasyonlarını sıklaştırdı. İznik'in Göllüce Mahallesinde ikamet eden 69 yaşındaki N.A’nın evinde kaçak sahte alkol üretip sattığına dair ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Savcılığı'ndan izin alarak Göllüce Mahallesinde ikamet eden N.A’nın (69) evinde kaçak sahte alkol üretip sattığına dair ihbarı değerlendirdi.

Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 40 litre etil alkol, 29 şişe yapılmış hâlde 30 litre rakı, 5 şişe yapılmış hâlde 26 litre viski, 1.5 litre anason aroması, 42 adet boş şişe, 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız tabanca, 66 Adet 7,65 mm tabanca fişeği, 47 adet 9 mm. tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli N.A yapılan operasyonda gözaltına alındı.