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Denizin yüzeyinde peş peşe görülen yunuslar, bir süre sonra açık denize doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Kıyıya yakın bölgede de ilerleyen yunuslar, bir süre balıkçı teknelerinin çevresinde görüldü. Suyun yüzeyine çıkarak yeniden dalan yunuslar, balıkçıların yakınından geçerek gözden kayboldu. Yunusların özellikle balıkların bulunduğu kıyıya yakın kesimlere gelmesi dikkat çekerken, ortaya renkli görüntüler çıktı. O anlara tanıklık eden balıkçılar, yunusların tekneye yakın mesafeden geçişini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı kıyı kesimlerinden Yeniköy’de balıkçılar, denizde beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Avlanmak için denize açılan balıkçıların yakınında su yüzeyinde yunuslar belirdi.

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