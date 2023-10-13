Bursaspor'un teknik direktörlük görevine Murat Sözkesen'in atanmasının ardından, teknik heyet kadrosu da resmi olarak açıklandı. Kulüp, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gölcükspor'a elendikten sonra yollarını ayırdığı eski teknik direktör Nedim Vatansever'in yerine yeni teknik direktörleri Murat Sözkesen'in teknik heyetini duyurdu.

Kulüp yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada, teknik kadrodaki isimler şu şekilde belirtildi:

Teknik Sorumlu: Murat Sözkesen

Yardımcı Antrenör: Barış Filiz

Yardımcı Antrenör: Levent Yılmaz

Yardımcı Antrenör: Savaş Öztürk

Yardımcı Antrenör: Selim Gökbayrak

Kaleci Antrenörü: Tamer Coşkun Maç

Performans Antrenörü: Alper Çıkıkçı

Bursaspor'un teknik heyeti, Murat Sözkesen liderliğinde, takımın başarıları için çalışmalarına devam edecek.