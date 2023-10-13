Bursaspor'un teknik direktörlük görevine Murat Sözkesen'in atanmasının ardından, teknik heyet kadrosu da resmi olarak açıklandı. Kulüp, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gölcükspor'a elendikten sonra yollarını ayırdığı eski teknik direktör Nedim Vatansever'in yerine yeni teknik direktörleri Murat Sözkesen'in teknik heyetini duyurdu.
Kulüp yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada, teknik kadrodaki isimler şu şekilde belirtildi:
Teknik Sorumlu: Murat Sözkesen
Yardımcı Antrenör: Barış Filiz
Yardımcı Antrenör: Levent Yılmaz
Yardımcı Antrenör: Savaş Öztürk
Yardımcı Antrenör: Selim Gökbayrak
Kaleci Antrenörü: Tamer Coşkun Maç
Performans Antrenörü: Alper Çıkıkçı
Bursaspor'un teknik heyeti, Murat Sözkesen liderliğinde, takımın başarıları için çalışmalarına devam edecek.