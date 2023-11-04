Kaza, Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde hareket halinde olan 35 yaşındaki Veysel Çalık yönetimindeki 16 BCV 420 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 77 yaşındaki Mustafa Girgin idaresindeki 16 FBS 67 plakalı motosikletle çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosikletlerinden düşen sürücüler asfalt zemine savrularak yaralandılar.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.