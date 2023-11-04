TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde satılan konut sayısı bir önceki aya göre azaldı. Konut satışının azalmasına neden olarak gösterilebilecek en büyük etkenin ise mülk fiyatlarındaki artış olduğu söylenebilir. Endeksa verilerine göre, İnegöl genelinde son 1 yılda konut fiyatları yüzde 88,98, 2 yılda yüzde 394,59, Ocak 2019 ile Ekim 2023 arasında ise yüzde 837,36 oranında artış gösterdi. Ocak 2019’da ortalama bir konutun fiyatı 235 bin 304 iken, Ekim 2023’te ortalama konut fiyatı 2 milyon 222 bin 100 lira olarak verildi.

ARTIŞ DEVAM EDECEK

Endeksa verilerine göre, İnegöl genelinde ise önümüzdeki 1 yıl için ise yüzde 50,01 oranın artış tahmin ediliyor. Ocak 2024’te metrekare fiyatını 18 bin 520 TL açıklanırken, Ekim 2024’te bu rakamın 24 bin 691 TL olacağı tahmin ediliyor.

ORTALAMA GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 16 YIL

İnegöl’de satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı Ekim 2023 sonu itibarıyla 16.460 TL. Aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 16 yıl seviyelerindedir.

KONUT FİYATLARI EN FAZLA ARTAN MAHALLELER

Ortalamalara bakıldığında Ekim 2023 sonu itibarıyla konut için İnegöl’de en fazla değer kazanan mahalleler sırasıyla Mahmudiye, Ertuğrulgazi, Baykoca, Yeniceköy, Turgutalp oldu.

KONUT FİYATLARI EN AZ ARTAN MAHALLELER

En az değer kazanan mahalleler sırasıyla Yunusemre, Süleymaniye, Karalar, Hamidiye, Hamzabey oldu.

EN KISA GERİ DÖNÜŞ MAHALLELER

Amortisman süreleri dikkate alındığında İnegöl’de en kısa geri dönüşe sahip mahalleler sırasıyla Hamidiye, Osmaniye, Süleymaniye, Esentepe, Cerrah oldu.

EN GEÇ GERİ DÖNÜŞ MAHALLELER

Amortisman süreleri dikkate alındığında en geç geri dönüşe sahip mahalleler sırasıyla Karalar, Mesudiye, Yeni, Hamzabey, Mahmudiye oldu.