Bursa'da yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor. Bursa Orhaneli-Büyükorhan ve Harmancık karayolu yoğun yağış ve buzlanma sebebiyle kapandı. İnegöl ile Kütahya Domaniç arasındaki yol da yoğun kar ve buzlanma sonrası kazalar yüzünden ulaşıma kısa süreli kapandı. Karayolları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolları açmak için çalışma yapıyor.

Meteoroloji günler öncesinden uyarmasına rağmen sürücüler kar lastiği ve zincir olmadan yola çıktılar. Bursa Orhaneli karayolunda Kapıkaya mevkisinde buzlanma ve yoğun yağış yüzünden araçlar yolda kalınca ulaşım durma noktasına geldi. Bazı araçlar mahsur kaldı.

Öte yandan Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçeleri arasındaki dağlık bölgede yoğun kar ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Yol trafiğe kapanırken İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların seyir etmesine izin vermiyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı ise 40 santimetreye ulaştı. Yoğun kar sebebiyle jandarma ekipleri zirveye zincirsiz araçların çıkışına izin vermedi.

Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle de bir çok noktada maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de köy yollarında çalışmalarını sürdürdü. Özellikle Keles, Kestel, İnegöl, İznik, Orhaneli, Büyükorhan ilçelerinin kırsal dağ köylerinde kapanmak üzere olan köy yollarına iş makineleriyle müdahale ediliyor.