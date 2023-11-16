İnegöl'de yerli ve milli teknoloji ile üretilen ‘Amperino’ C-100 modeli, Go Green Türkiye Fuarında görücüye çıktı. Yerli ve yabancı binlerce alıcının katıldığı fuarda en çok ilgiliyi İnegöl’de üretilen elektrikli otomobil gördü.



Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri Ekipman ve Donanımlarının sergilendiği Go Green Türkiye Fuarında sınıfının en iyisi olan Amperino C-100 modeli büyük beğeni topladı.



İnegöl'de Saloni Mobilya, Erhun Metal, Yol Mobilya, Lenova Mobilya, Orimak Makina ve İyon Mekatronik ortaklığında geliştirilen İnegöl’ün elektrikli araç projesi Amperino C-100, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Go Green Türkiye Fuarında sergilendi. 16-18 Kasım arasında açık kalacak fuarda görücüye çıkan Amperino’ya yoğun ilgi gösterildi.



Bursa ve İnegöl protokolünün yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçilerin akın ettiği Amperino standında Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek, aracın yapım aşaması ve özellikleriyle ilgili bilgiler verdi.



Özbek, “ Elektrikli ekipmanlar fuarındayız. Biz de Amperino olarak C-100 serisi dediğimiz özellikle Cumhuriyet'imizin 100. yılına özel bir isimlendirmeyle projemizin mimarı dediğimiz 50’ye yakın mühendisimizle 3 gün fuarda olacağız. Özellikle şehir içi ulaşımda kullanabileceğimiz ilk modelimizi tasarlayıp üretmiş olduk. Henüz Arge aşamamız tamamlanmadı. Mükemmel bir araç yaptığımızı iddia etmiyoruz fakat mükemmel ve çok kıymetli bir başlangıç yaptığımızı iddia ediyoruz ve inanıyoruz. Yüzde 100'e yakın yerli, özellikle genç mühendis arkadaşlarımızın ülkemizin genç mühendis potansiyelinin de neler yapabileceğini göstermiş oluyoruz. Bu bizim için çok manidar. 6 girişimciyiz toplamda. 6 girişimci olarak 3 mobilyacı özel sektör 1 makine ve mekatronik sektöründen girişimci ortaklarla projemizi buraya kadar getirmiş olduk.



İlk etapta normal şehir içi ulaşım ve birde kargo aracı olarak hizmet verecek yani arka koltukların dolmadığı kargo ulaşımında ve şehir içi stratejisiyle hizmet verecek. İnşallah iki serimiz olacak ilk etapta.

Aracımızın çok kıymetli özellikleri var fakat aracımız tam mobil ve tam dijitalize edildi. Bütün yazılım ve mekatroniğini de kendimiz geliştirebiliyoruz. Amperino aracınızda cep telefonunuzda yapmış olduğunuz görüşmede cebinizde olduğu müddetçe aracınızı kullanabilirsiniz, kapıları açabilirsiniz. Yine mobil cihazla ilgili aracımız yeni sürümlerde güncellenebiliyor. En önemli fiziksel tasarım ayırt edici özelliği ise 3 kişilik bir araç, direksiyon ortada. Tam binek araçta kg ve ölçek kısıtlamalarıyla üretilen bir araç olduğu için aracımızda kilolu, uzun kişilerinde çok rahat kullanabilmesi önemli olacak. Önden direksiyonlu arkada 2 koltuklu rahat kullanılabilecek bir ürün. En büyük ayırt edici özellikleri bu. Bir diğeri de aracımız en uzun km menziline sahip olacak.

Amperino'yu inşallah 2025'te yollarda göreceğiz." dedi.