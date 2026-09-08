Yangın, Göynükbelen Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 4 araç ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, bölgeye BUSKİ, Nilüfer Belediyesi ve Keles Belediyesine ait toplam 3 su tankeri de sevk edildi.

Yangının büyümesinin önüne geçmek ve ekiplerin müdahalesini desteklemek amacıyla çalışmalar aralıksız devam ederken, bölgedeki gelişmeler Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor.