İnegöl’de aralıksız olarak 42 yıldır faaliyet gösteren Yıldırım Gazetesi bünyesindeki www.yildirimgazetesi.com haber sitesinin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yapan Öznur Dede, ilçe tarihinde bir ilki başardı.

Öznur Dede kimdir?

22 Ekim 1998 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen Öznur Dede İlk ve orta öğretimi Vehbi Koç İlk okulunda tamamladı. İnegöl Nene Hatun Çocuk Gelişimi bölümünde lise eğitimini tamamladı. 2019 yılında Kastamonu Üniversitesi Gazetecilik bölümünü kazandı. 2023 yılında mezun olduktan sonra memleketi İnegöl’e döndü.

1 YIL SONRA MÜDÜR OLDU

İş hayatına Yıldırım Gazetesinde başladı. Editör olarak 1 yıl görev yaptıktan sonra, gösterdiği başarı nedeniyle müdürlük koltuğuna oturdu. 2024’ten bu yana ise gazetede sorumlu yazı işleri müdürü olarak görev yapmaktadır.

ÖRNEK KİŞİLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

İnegöl’e bağlı Gazelli Köyünde dünyaya gelen baba ile Tüfekçikonak Mahallesi’nde dünyaya gelen annenin 2 kız çocuğundan biri olan Öznur Dede, sakin yapısı, olaylara soğukkanlı bakışı ve iş disiplinindeki örnek tutumuyla gazetecilik mesleğinde örnek gösterilen kişilerden biri olmayı başardı.

FUTBOL MAÇLARINI TAKİP EDİYOR

Yerelde İnegöl Kafkasspor ve İnegölspor maçlarını takip eden ve sempati besleyen Öznur Dede, Süper Ligde ise Beşiktaş’ı destekliyor.

HANGİ BURÇ?

Öznur Dede Terazi Burcunun son günü olan 22 Ekim’de dünyaya geldi.

HOBİLERİ NELER?

Futbola olan tutkunluğu ile bilinen Öznur Dede, ayrıca konserler, tiyatro ve sanat galerisine ilgi duyuyor. Cem Adrian’ın müziklerine hayranlık besliyor. Kitap okumayı da seven Dede’nin ilgi duyduğu eserler arasında Kırmızı Saçlı Kadın, Masumiyet Müzesi, Milena’ya Mektuplar, Leylim Leylim Ahmed Arif'ten Leyla Erbil'e Mektuplar, Aşk ve Gurur ile Romeo ve Juliet yer alıyor.