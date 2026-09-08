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Yaralının hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza sırasında yaralanan Fatma Betül Z.’nin kolu motosikletin arka tekerine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kolu da tekere sıkıştı

Cadde üzerinde seyir halinde olan Muhammet Ali Z. (34) yönetimindeki motosikletin arka tekerine, iddiaya göre motosiklette yolcu olarak bulunan Fatma Betül Z.’nin (30) eteği sıkıştı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İnegöl’ün Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde meydana geldi.

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