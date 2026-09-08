Edinilen bilgilere göre kaza, İnegöl’ün Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyir halinde olan Muhammet Ali Z. (34) yönetimindeki motosikletin arka tekerine, iddiaya göre motosiklette yolcu olarak bulunan Fatma Betül Z.’nin (30) eteği sıkıştı.
Eteğin tekerleğe dolanmasıyla motosikletin arka kısmı kilitlendi. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kolu da tekere sıkıştı
Kaza sırasında yaralanan Fatma Betül Z.’nin kolu motosikletin arka tekerine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Yaralının hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.