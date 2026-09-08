Temel atma töreninde İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanı Erkan Dönmez, Demokrat Parti İnegöl İlçe Başkanı Murat Balakuş ve İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe yer aldı.

1947’DE YAPILMIŞTI

Kemalpaşa Mahallesi’nde 1947 yılında inşa edilen Boşnak Camii’nin, geçen yıllar içerisinde fiziki açıdan yıpranması ve bölgedeki ihtiyaçlara yeterince cevap verememesi nedeniyle yenilenmesi gündeme geldi.

659 metrekarelik alanda bulunan caminin yenilenmesi için Boşnak Camii Derneği tarafından çalışma başlatıldı. Cami çevresindeki 2 ev, hayırseverlerden toplanan bağışlarla satın alınarak cami alanının genişletilmesi sağlandı.

Yapılan girişimler sonucunda yeni kazanılan araziler Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağışlandı. Böylece caminin toplam alanı 659 metrekareden 980 metrekareye çıkarıldı.

HAYIRSEVER ÜSTLENDİ

Alan genişletme çalışmalarının ardından eski caminin yıkılarak yerine yeni bir cami yapılması için hayırseverlerin desteğine başvuruldu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, yeni caminin yapımını üstlendi.

Caminin mimari projesinin hazırlanması için ise Bursa’da mimarlık yapan, dönemin AK Parti Nilüfer ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, şimdiki Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mimar Şahin Biba ile görüşüldü.

Biba’nın, hayırsever tarafından yaptırılacak camiye destek olmak amacıyla mimari proje için herhangi bir ücret talep etmediği belirtildi.

Hazırlanan mimari proje kapsamında Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’ne resmi başvuru yapıldı. Kurum tarafından geçtiğimiz yıl eski caminin yıkılması yönünde karar verilirken, yeni projeyle ilgili onay süreci de tamamlandı.

YENİ CAMİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

Yürütülen çalışmaların ardından eski Boşnak Camii’nin yerine yapılacak yeni caminin temel atma töreni gerçekleştirildi. Yeni caminin, tamamlanmasının ardından bölge sakinlerine daha modern ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir ibadet alanı sunması hedefleniyor. Uzun yıllardır yenilenmesi beklenen Boşnak Camii için temel atılması, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.