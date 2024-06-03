Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği timleri şüpheli şahıslar ve araçlara yaptıkları denetimlerde suça ve suçluya da göz açtırmıyor. Son 2 ayda yapılan çalışmalarda 18 bin 352 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 152 şahıs kıskıvrak yakalandı.



3 kilo 124 gram esrar ele geçirildi

2 aylık sürede yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 3 kilo 124 gram esrar, 288 gram metamfetamin, 233 gram bonzai, 33 gram ecstasy uyuşturucu maddesi, 65 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 565 adet mermi ele geçirildi.

Kaynak: İHA