İç Mekân Tasarımı Programları arasında düzenlenen öğrenci yarışması kazananları belirlendi.

Öğrencilerin iç mekân tasarım becerilerini geliştirmelerini ve mesleğe yönelik öngörü kazanmalarını sağlamayı amaçlayan İç Mekân Tasarımı Proje Yarışması sonuçlandı. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) ve Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İç Mekân Tasarımı Programı 2’nci sınıf öğrencisi genç yetenekleri bir araya getiren yarışmada, öğrenciler belirlenen ortak bir mekân ve konu doğrultusunda kendi tasarımlarını oluşturdu.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan müstakil ve bahçe içinde bir yapının iç mekanını tasarlayan öğrenciler, proje kapsamında “home-office” tanımlamasına uygun iç mekan tasarımı geliştirdi.

“Deneyim kazandırmak için eşsiz bir fırsat”

Düzenlenen yarışmanın amacıyla ilgili İKMYO’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Öğrencilerin iç mekân tasarım becerilerini geliştirmelerini ve mesleğe yönelik öngörü kazanmalarını sağlamayı amaçlayan yarışma ile öğrencilere tasarımın farklı yönlerini keşfetme ve tasarım sürecinin her aşamasını yönlendirme fırsatı sunarak iç mekân tasarımının karmaşıklığını anlamalarına yardımcı olmuştur. Yarışma sürecinde öğrenciler ilk olarak mevcut bir yapının iç mekanını ürettikleri bir senaryo ve konsept doğrultusunda tasarlamıştır. Ardından oluşturulan kurgunun mekânsal organizasyonunu fonksiyonel bir biçimde planlayarak görselleştirmiş ve yarışma tekniğine uygun olacak şekilde sunmuştur. Yarışma, öğrencilere deneyim kazandırmak ve iç mekân tasarımı alanındaki uzmanlık alanlarını geliştirmek için eşsiz bir fırsat sunmuştur.”

Her iki okulun iş birliğinde gerçekleştirilen yarışma süreci sonunda belirlenen 10 proje, Beykent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden kurulan bağımsız jüri tarafından değerlendirildi ve 3 adet proje ödüle layık görüldü.

Ödül Grubu:

Gaye AKTAŞ (Birincilik Ödülü - Doğuş MYO)

Ceren ŞENCAN (İkincilik Ödülü - Doğuş MYO)

Büşra EKER (Üçüncülük Ödülü - İzmir Kavram MYO)

Jüri Üyeleri:

Prof. Dr. Şen Yüksel

İstanbul Beykent Üniversitesi,

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (TR) Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ela Bozkurt

İstanbul Beykent Üniversitesi,

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (EN) Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Karyağdı

İstanbul Beykent Üniversitesi,

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (TR)