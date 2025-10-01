Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’teki eski Vinsan Kampüsü’nde hayata geçirdiği merkez, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını sağlamak ve ailelerine destek olmak amacıyla uzman eğitmenlerle hizmet veriyor. Merkezin en küçük üyesi ise henüz 8 aylık olan Hümeyra İkiz. Down sendromlu doğan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Hümeyra bebek, Gonca’daki duyu bütünleme terapileri sayesinde kısa sürede büyük gelişmeler kat etti.

Terapi öncesinde başını kontrol edemeyen ve dönme hareketi yapamayan Hümeyra, seanslar sayesinde artık başını desteksiz tutabiliyor, dönebiliyor, kollarını ve bacaklarını aktif kullanabiliyor.

"O an yaşadığım tüm korkuların yersiz olduğunu anladım"

Hümeyra’nın annesi Halise İkiz, hamileliğinde aldığı haberle yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Detaylı ultrason sırasında bebeğimin kalbinde sorun olduğunu öğrendik. Sonrasında yapılan amniyosentezde yüzde 99 down sendromu teşhisi konuldu. Çok zor bir süreçti. Özellikle hamileliğim boyunca anksiyete ve panik ataklarla mücadele ettim. Ama Hümeyra doğduğunda meleğimi kucağıma aldım. O an yaşadığım tüm korkuların yersiz olduğunu anladım."

"Eğitimler sayesinde desteksiz oturmaya da başlamak üzere"

Hümeyra’nın gelişimini de anlatan İkiz, "Boynunu tutamıyordu, şimdi tutuyor. Önceden dönemiyordu, artık yüzüstü dönebiliyor. Eğitimler sayesinde desteksiz oturmaya da başlamak üzere" dedi.

"Diğer annelerle dayanışma içinde oldum"

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nden övgüyle bahseden İkiz, "Eşim, oğlum, babam hepimiz geldik. İlk görüşte çok beğendik. Sınıflar geniş, materyaller çok fazla, park sorunu bile yok. Burada her şey düşünülmüş. Ayrıca burası sayesinde yalnız olmadığımı anladım, diğer annelerle dayanışma içinde oldum" diye konuştu.

Anne İkiz, kendisiyle benzer süreçleri yaşayan ailelere de mesaj vererek, "Down sendromu dünyanın sonu değil. Onlar bize emanet edilmiş birer melek. Bu süreçte yalnız olmadığınızı bilmek çok önemli. Biz Gonca sayesinde çok şey öğrendik, çok şey kazandık" ifadelerini kullandı.