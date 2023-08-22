Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından aranan İlyas B. (49), Sergen T. (31) ve Süleyman F. (26) isimli şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Sergen T.'nin daha önce 48 suç kaydı bulunduğu ve 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmalarda, İlyas B.'yi teknik ve fiziki takip sonucu Atıcılar Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Evde gerçekleştirilen aramada, 21 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu maddeyi kendi kullanımı için eklediğini belirtti ve gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise Sergen T. isimli şüpheli durduruldu. Yapılan sorgulamada, Sergen T.'nin daha önce 10 ayrı suçtan 48 kaydı olduğu ve toplamda 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Üzerinde ise 2,14 gram bonzai ve 0.64 gram metamfetamin bulundu. Sergen T., tutuklanmak üzere Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Fatih Mahallesi Adalet Caddesi'nde ise Süleyman F. isimli şüpheli gözaltına alındı. Süleyman F.'nin 49 suç kaydının bulunduğu ve uyuşturucu ticareti, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve motosiklet hırsızlığı suçlarından arandığı tespit edildi. Üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca, şarjör, 130 gram metamfetamin ve 141 bin 370 TL nakit para ele geçirildi. Süleyman F., ele geçirilen parayı arsa almak amacıyla kullanacağını ifade etti. Ayrıca, kullandığı motosikletin çalıntı olduğu da belirlendi.

Emniyet birimleri, suçla mücadele kapsamında yürüttükleri bu operasyonlarla uyuşturucu madde imal ve ticaretine darbe vurdu. Şüpheliler, işledikleri suçlara ilişkin adli süreç başlatılmak üzere ilgili mercilere teslim edildi.