

Ülkenin önemli bölümünde etkili olan zirai don Bursa'daki tarım ürünlerinde de ciddi hasar oluşturdu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, üreticilerden gelen talepler üzerine saha çalışmalarına ağırlık verdi ve hasar tespit çalışmalarına başladı.



Ekiplerin yaptığı ilk tespitler çerçevesinde ilçelere göre değişmekle beraber özellikle meyvelerde yüzde 30 ila 80 arasında kayıpların oluştuğu öğrenildi.

Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fevzi Çakmak da Bursa'nın yüzde 70'ine yakınında hasar oluştuğuna dikkati çekerek "Kiraz, erik, kayısı, şetfali, nektarin ve hatta cevizde bile ciddi anlamda zararlar var. İznik, Orhangazi, İnegöl, Kestel'de hasar oranları çok daha ciddi boyutlarda" dedi.



Geç donların, meyve ağaçların en hassas olduğu çiçek ve tomurcuk döneminde yaşandığını vurgulayan Çakmak, "Bu zamanda yakalanınca bütün çiçek ve meyve tomurcukları dondu. Zirai donun Bursa'daki faturası çok ağır oldu" diye konuştu.

Çakmak, sadece Bursa değil tüm Türkiye'de benzer sorunlar ve kayıpların olduğunu belirterek, "Bu yıl meyveyi pahalıya yiyeceğiz. Çiftçi gerçekten mağdur. Sadece sigorta yaptıranlar değil zirai dondan etkilenen tüm çiftçilerin desteklenmesi gerekiyor. Don hadisesinin yaşandığı bölgeler zaman geçirilmeden afet bölgesi ilan edilmelidir. Çiftçilerin en azından zararının karşılanması gerekiyor. Bütün çiftçilerimize, ülkemize geçmiş olsun diyorum gerçekten son derece üzgünüz" ifadesini kullandı.