BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.
YUSUF Atasoy’a 3 ay, Rıfat Bayhan’a 6 ay, Mert Ilıman’a 9 ay, İsmail Korkmaz’a 45 gün, Güney Sağır’a 3 ay, Furkan Sakı’ya 6 ay Enes Sancar Şahin’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
Burak Büyükkaya’ya 3 ay, Ebu Sıddık Çelik’e 45 gün, Mehmet Can Gülerer’e, 45 gün, Ali Mert Işık’a 45 gün, Efe Karaoğlu’na 9 ay, Erdal Kaya’ya 3 ay, Hakan Öztürk’e 3 ay, Sadık Susmaz’a 45 gün, Ahmet Yavilioğlu’na 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ
Taha Ahmet Balsu’ya 3 ay, Atalay Gürel’e 45 gün, Taylan Özgün’e 6 ay, Eren Arda Şan’a 45 gün, Serhan Üresin’e 3 ay ve Mehmet Yağmur’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
KAFKASSPOR
Furkan Aktan, Emirhan Emir, Tahsin Hacımustafaoğlu’na 6 Ay, Berkay Caymaz’a 12 Ay, Kürşat Babamoğlu, Hasan Bekil, Fatih Taşdelen’a 3 ay, Batu Boğa, Fikret Sevilgen, Soner Şebay ve Oğuzhan Yıldırım’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.