Bursa'da faaliyet gösteren otomotiv devi Renault, 2022 yılında çalışmalarına başladığı garantili ikinci el satış projesi olan Renew için düğmeye bastı. Projeye göre kullanılmış otomobiller standartlara uygun olarak yenilenecek ve iki yıl garantili olarak satışa sunulacak.

Türkiye'de 2. el otomobil sektörüne yeni bir soluk getirecek bir gelişme yaşandı. Bursa'da faaliyet gösteren ünlü otomobil şirketi Renault, fabrikasında "Refactory" adı verilen 2. el otomobil yenileme merkezini devreye aldı.

Refactory'de fabrika çıkışlı yenilenen 2. el araçlar Türkiye genelinde 56 noktada yetkili "RENEW" bayilerinde, iki yıl garantili bir şekilde satışa sunulacak.

Bu yenileme merkezi, ilk etapta öncelikle Clio IV, Clio V ve Megane Sedan modellerine odaklanacak, ancak gelecek yıllarda ithal modeller de kapsama alınacak.

STANDARTLARA GÖRE YENİLENECEK

Renault Group, Refactory faaliyetlerine ilk olarak Fransa’nın Flins bölgesinde başlamıştı ve ardından İspanya’nın Sevilla kentinde devam etmişti. Son olarak Oyak Renault'un Bursa'daki tesisinde devreye alınan sistemle birlikte kullanılmış otomobiller standartlara göre yenilenerek uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Refactory'nin hizmetleri arasında; test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımlarının yanı sıra, aynı zamanda boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü ve otomobilin standartlaştırılmış fotoğraf çekimi gibi faaliyetler bulunuyor.

Renew Türkiye'nin web sitesinde paylaşılan açıklamada şöyle denildi:

"Renew güvencesiyle satın aldığınız tüm kullanılmış araçlar teslimat öncesinde sizin için detaylı temizlenmektedir. Profesyonel ekipler ve özel malzemeler kullanılarak yapılan estetik işlemleri sayesinde aracınız ilk günkü gibi size teslim edilir. Uygun aksesuarlarla aracınızın görünümünü daha da dikkat çekici hale getirmek ve sürüş konforunuzu artırmak için yetkili satıcılarımızla görüşebilirsiniz.

Uzman ekiplerimiz tarafından yapılan 96 nokta kontrolü ile araçların motor ve mekanik, kaporta ve boya gibi aksamlarının mevcut durumu hakkında en doğru ve detaylı bilgi sizinle paylaşılmaktadır."