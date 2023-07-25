Yanlış sollama acilde bitti

Mahmudiye mahallesi Kasım Efendi Caddesi ile Şafak sokağın kesiştiği kavşakta hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kaza da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Osman Ş. yönetimindeki 16 U 9277 plakalı hafif ticari araç Şafak sokağa dönüş yapmak istediği sırada, aracın sağından sollama yapmak isteyen Yalçın P. (18) yönetimindeki 34 EUM 243 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.