Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye Mahallesi başta olmak üzere Mudanya ve Gemlik'in tüm sahil bandı, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'in ana arter ve mahalleleri, Orhangazi’nin Ortaköy, Yeniköy, Gemiç, Karsak, Mahmudiye, Mustafakemalpaşa’nın Yenikızılelma, Büyükorhan’ın Karaçukur ve Danaçalı, Karacabey’in Ballıkaya Mahallesi’nde selin yaralarını sarma çalışmaları hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye, Zabıta, Ulaşım, Park ve Bahçeler Dairesi, BUSKİ ve Tarım Peyzaj A.Ş birimlerinin ilk gün başlattıkları çalışmalar, gece gündüz kesintisiz devam ederken, selden etkilenen tüm bölgelerde 500'ün aşkın personel, 200'ye yakın araçla temizlik, su tahliyesi, asfalt kaplama ve altyapı onarım çalışmalarını sürdürüyor.



Selin tüm izlerini siliyoruz

Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Tirilye'ye giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Selden zarar gören vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, vatandaşın beklenti ve taleplerini de dikkatle dinledi. Başkan Aktaş, gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de merkezi hükümetin ilgili tüm kurumlarının Bursa için seferber olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Ekiplerimiz ve tüm kurumlarımız sel felaketinin etkilerini gidermek için canla başla çalışarak hayatı normale döndürdüler. Her zaman hemşehrilerimizin yanındayız, yaraları hep birlikte saracağız, felaketin kalıntılarını da en kısa zamanda temizleyeceğiz inşallah. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun"