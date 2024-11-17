Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi üzerinde gerçekleşti.İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 4 kişi, 16 BBE 013 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Kenan C.'ye (30) başka bir araçtan ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kenan C., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan C., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelerin ardından Kenan C., Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.



Kenan C.’yi başından vurarak yaralayan şüpheli Selami S. (27) ve olaya karışan M.E.Ç. (21), M.M.Ç. (22), A.T. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.