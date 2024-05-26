Bursa'nın Gemlik ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı telin edildi. Gemliklilerin yoğun katılım gösterdiği yürüyüş sonrası miting düzenlendi.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hedef alan insanlık dışı saldırılarına "dur" demek için Gemlik Gönüllü Kuruluşlar Platformu öncülüğünde 17 sivil toplum örgütü Gazze’ye destek yürüyüşü düzenledi.

Engelsiz Kafe önünden başlayıp İstiklal Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar süren yürüyüşte katılan yüzlerce kişi ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile İsrail’in zulmünü lanetleyen ‘Gemlik Filistin’in Yanında , “Soykırıma Hayır, Çocuklar Ölmesin, Soykırımcı İsrail, Bebek Katili İsrail, Ateşkes Hemen Şimdi, Filistin’e Özgürlük, Filistin İşgal Altında, Filistin İçin Sesini Yükselt" yazılı pankartlara yürüdüler. Yürüyüş sırasında ses sistemli araçtan Filistin ezgileri çalındı.



Yürüyüşe, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik Emniyet Müdürü Mustafa Kılıç, Gemlik İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile hukuk fakültesi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yürüyüşün akabinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Veysel Kabul’un okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan miting düzenlendi.

Grup adına konuşan Ebubekir Armağan, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ve vahşetin bin an önce durması gerektiğini söyledi. Armağan, "Gazze'de su, gıda ve ilaç tükeniyor. Gazze'ye Refah Sınır Kapısı’ndan geçen yardımlar, ihtiyacın çok altında. Su, gıda, ilaç, yakıt ve diğer insani yardım malzemelerinin Gazze'ye gerektiği şekilde ulaştırılması gerekiyor" dedi.