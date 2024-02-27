Mudanya'da 26'sı Merkez Su Ürünleri Kooperatifi'ne üye 49 tane kıyı balıkçısı bulunuyor. Mudanya Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Haluk Kozan, ilçede ekmeğini denizden çıkaran küçük balıkçıların sorunlarını İHA'ya anlattı. Kıyı balıkçılarının artık para kazanamaz durumda olduğunu ifade eden Kozan, "Körfezin yüze yakın çeşit balığı vardı. Bu 3-5 çeşide düştü. Aşırı bir avcılık var. Körfeze giren trol, mayat, gırgır ve algarna gibi avlanma şekillerini kullanan balıkçı tekneleri körfezi kurutana kadar avlama yapıyor. Bunlardan bir tanesi girdiği zaman tonlarca balığı kaldırıyor, yuvaları mahvediyorlar. Yetkililerden ufak balıkçılar olarak çok defa körfezin büyük balıkçılara kapatılmasını talep ettik ama maalesef bunu başaramadık" dedi.



"Kurşunlu-Gemsaz arasındaki yasak bölge genişlemeli"

Gemlik Körfezi'nde sadece Kurşunlu ile Gemsaz arasındaki bölgede büyük teknelerin avlanamadığını söyleyen Kozan, "Küçük balıkçı rahat etsin, ekmeğine çıkarsın ve ailesine baksın istiyoruz. Onun için Armutlu-Trilye istikametinden itibaren Gemlik Körfezi'nin büyük balıkçılara yasaklanmasını istiyoruz. Çünkü burada balık üresin istiyoruz. Burası üreme açısından çok müsait bir bölge. Kurşunlu-Gemsaz arasındaki yasak bölgeyi bu tarafa doğru genişletebilir. Yoksa körfezi genelde Kapaklı'da olan büyük balıkçı tekneleri kurutacak. Armutlu-Karacabey ve Karadere arasının bu büyük balıkçı teknelerinin avına kapatılması için Bakanlığa da yazı yazdık. Bu dört makine yasaklansın istedik. Onlardan hiç beklenmeyen bir cevap aldık. Yazımıza 'Sizin bölgenizde karides bol olduğu için karides avcılığı olduğundan yasaklanamaz' denildi" ifadelerini kullandı.



"Yunus fazlalığı da şansızlığımız"

Küçük balıkçıların tek sorununun balık çeşitliliğinin azalması olmadığını anlatan Kozan, "Av malzemeleri de çok pahalandı. Yani bir ağ yapmaya kalktığın zaman 100 metre civarında 3 bin liraya mal oluyor. Kurşunun kilosu oldu 120 lira. Eskiden öyle miydi? Bir ağı 100-200 liraya alıyorduk, kurşun 30-35 lira idi. Şimdi ipi 250 liraya alıyorsun. 300-400 metre ağ atıyoruz anca 1 kilogram balık çıkıyor. Ayrıca şöyle bir şansızlığımız da var. Körfezimizde yunus balığı da çok. Yunus ağa takılan balığa bir vurdu mu öbür taraftan çıkıyor. Ağları parçalıyor" diye konuştu.

Bölgede büyük balıkçı tekneleri açısından Nisan'ın 15'inde av yasağının başlayacağını hatırlatan Kozan, bu yasağın küçük balıkçılar için geçerli olmadığını söyledi.

Kaynak: İHA