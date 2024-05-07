Gürsu Belediyesi aldığı hibe oranları ve hazırladığı gelir getirici projelerle öne çıktığı 2022'de Türkiye Ulusal Ajansı tarafından aldığı kalite sertifikası ile Avrupa Dayanışma Programını yürütme yeterliliğine sahip oldu. Aldıkları bu kalite sertifikası ile Gürsu Belediyesi uluslararası ve yerel gönüllü projelerde hem gençleri gönderen hem de Gürsu’da ağırlayan kurum olarak hizmet veriyor.



Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Ar-Ge Müdürlüğümüz’e bağlı ‘EURODESK’ birimimiz gençlerimize daha fazla imkân sunmak için güncel fon ve hibe kaynaklarını takip ederek projeler hazırlıyor ve ilçemizdeki hedef gruplarımıza uygulayarak toplumsal gelişmeye katkı sunuyor. 2024 yılında almış olduğumuz 22 bin euroluk yeni hibemiz ile birlikte belediyemizin hiçbir öz kaynağını kullanmadan, yurtdışına yaklaşık 15 gönüllümüzü göndermeyi planlıyoruz. Aynı şekilde yurtdışından ilçemize de 5 gönüllüye ev sahipliği yapmayı planlamaktayız” ifadelerini kullandı.



Gürsu Belediyesi olarak sadece 2023 yılında kazanmış oldukları yaklaşık 11 bin avro hibe ile toplamda 16 gönüllü genci çalışmalara adapte etti.