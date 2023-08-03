Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesindeki Bursa Kent Müzesi’nde, 1 yılı aşkın süredir Bursalılarla buluşan Nazif’in Düğmeleri Sergisi, 24. Uluslararası İstanbul Kültür ve Sanat Festivali kapsamında İstanbullu sanatseverlerin izlenimine sunuldu.BURSA (İGFA) - Bursalı yazar ve koleksiyoner Tenzile Güler’in kendi aile hikayesini kaleme aldığı kitaptan ve aile yadigarı olan düğme koleksiyonundan kurgulanan ‘Nazif’in Düğmeleri’ sergisi, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açılmıştı.

Metal, ahşap, deri, sedef, cam, kumaş ve daha birçok farklı malzemeden yapılan 4 bin adet düğmeden oluşan koleksiyon, şimdi de İstanbulluların izlenimine sunuldu.

Selanik'ten Bursa'ya uzanan yaşanmış bir hayat hikâyesinin sonucunda oluşan koleksiyonun yer aldığı sergi, 24.Uluslararası İstanbul Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı.

Düğmenin sıradan bir obje olmaktan çıkıp, insan hayatındaki farklı yerinin bulunduğunu anlatan sergide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile dönemin siyasi parti liderlerinin bağışladığı düğmeler de yer alıyor.

Nazif’in Düğmeleri Sergisi 3 ay boyunca Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.