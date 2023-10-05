Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihracatı desteklemek amacıyla reeskont kredilerinde finansman maliyetlerinde önemli bir düşüş sağladı.

Bu önemli adım sayesinde, ihracatçılar ve KOBİ'ler finansman kaynaklarına daha kolay erişebilecekler ve finansman maliyetleri yaklaşık olarak 15 puan azalacak.

Bu güncelleme ile mikro işletmeler için reeskont kredi limiti 5 milyon TL'ye, küçük işletmeler için 50 milyon TL'ye, orta ölçekli işletmeler için ise 250 milyon TL'ye yükseltildi. Bu sayede işletmeler daha büyük finansman kaynaklarına erişebilir hale geldi.