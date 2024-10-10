Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’nde eşi Yücel Akgün ile yaşayan Bursalı besteci ve aranjör Müjdat Akgün, Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Akgün’ün vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Alpay’ın 19 yıl boyunca plaklarının aranjörlüğünü üstlenen Müjdat Akgün için eşi Yücel Akgün, Sözcü'ye verdiği demeçte, “Sanat dünyasından birçok başsağlığı mesajı aldık, teşekkür ederiz. Müjdat’ı yarın Turgutreis Mahallesi Merkez Camii’nde son yolculuğuna uğurlayacağız” dedi.

Kaynak: Sözcü gazete