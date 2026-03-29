Taslak düzenleme kapsamında, “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği” ile “Buğday Unu Tebliği”nde değişiklik yapılması öngörülüyor. Buna göre, ekmeğe kahverengi ya da siyah tonlar kazandırmak amacıyla kullanılan bazı katkı maddelerinin kullanımına son verilmesi planlanıyor.

Yeni düzenleme ile “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği”nde yer alan “kavrulmuş malt unu” ifadesinin kaldırılması hedefleniyor. Ayrıca ekmeğe renk ve aroma vermek için kullanılan kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu ve koyu malt özü gibi bileşenlerin yasaklanması gündemde.

Benzer şekilde, “Buğday Unu Tebliği”nde de bu maddelere yönelik sınırlamalar getirilmesi öngörülüyor. Taslağa göre, üreticiler ve fırın işletmeleri yeni kurallara uyum sağlamak için 31 Aralık 2026 tarihine kadar süreye sahip olacak.

Un üretimi ve diğer ilgili gıda işletmeleri için ise 30 Eylül 2026 tarihine kadar geçiş süresi tanınması planlanıyor.