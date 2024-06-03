Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sıcak havalara karşı uyardı. Bursa'da öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 41 dereceye, yarın ise 44 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporuna göre, bugün Bursa'da 12.00-15.00 saatleri arasında hissedilen hava sıcaklığının 41 derece olması beklenirken, yarın aynı saatlerde sıcaklığın 44 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor. Nem oranı en yüksek yüzde 68 olması beklenen Bursa’da sıcak havanın çarşamba günü de etkisini göstereceği ifade edildi.

Kaynak: İHA