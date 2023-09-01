Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, ülkemizin kuzey bölgeleri ve Doğu Akdeniz, parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu bir havayla karşı karşıya olacak. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir hava ile geçecek.

Sıcaklık ise Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde 3 ila 5 derece düşüş yaşayacak, diğer bölgelerde ise belirgin bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

Bursa'da bugün hava sıcaklığı en düşük 21°C ve en yüksek 31°C olacak. Sabah saatlerinden öğlene kadar parçalı bulutlar gökyüzünü süsleyecek, ancak öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşabiliriz.