21 Kasım 2024 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların, yerel olarak 21-50 kg/m² arasında yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

MGM’den yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz durumların yaşanabileceği, bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ulaşımda aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi.

Yağışların etkisinin 21 Kasım 2024 tarihinde saat 21:00’e kadar devam etmesi bekleniyor.