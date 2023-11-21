CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 2012'de temeli atılan ve 2016'da tamamlanması öngörülen Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin 2024'e kadar bitirilemeyeceği konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na soru yöneltti. Altaca Kayışoğlu, sürekli değişen bitiş tarihleri ve projenin gecikmeleri nedeniyle Bursalıların uzun bir süre daha yüksek hızlı trenle Ankara'ya seyahat edemeyeceği endişesini taşıdığını ifade etti.

Altaca Kayışoğlu, Bursa'nın Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olmasına rağmen uluslararası uçuş yapabilen bir havaalanına sahip olmamasının ve sanayi kenti olarak demiryolu ağına dahil edilmemesinin düşündürücü olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun projenin durumuyla ilgili verdiği cevapların sürekli değiştiğine dikkat çeken Altaca Kayışoğlu, 2016'da bitirilemeyen projenin 2018'e, sonra 2022'ye ve sonrasında 2023'e ertelendiğini ifade etti. Bakanlığın verdiği yanıta göre, Bursalıların 2024'te hala yüksek hızlı trenle Ankara'ya ulaşamayacakları ve 2026'yı beklemeleri gerekeceği belirtiliyor.

Altaca Kayışoğlu ayrıca, Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren hattının 2026'da tamamlanması planlanırken, Bandırma bağlantısının ise 2028'e kadar uzatılacağını belirtti.

Bakanlık duruma şöyle yanıt verdi;