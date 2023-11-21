Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hareket halinde olan otomobilinden dumanlar çıktığını gören şoför, aracını sağa çekerek durdurdu. Arabadan çıkan dumanlar kısa süre içerisinde yerini alevlere bıraktı. Alevleri gören otomobil sürücüsü, durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi.