Bursa'da hava nasıl olacak?

Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 10 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kuvvetli yağmur etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 11 derece olacak.

Hafta sonunun ilk günü sabah saatlerinde termometreler 8 derece olarak ölçülürken gün içerisinde hava yağmurlu olacak. Bununla beraber en yüksek sıcaklık 10 derece seviyelerinde seyredecek.

10 Aralık Pazar günü Bursa'da sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 7 derece olarak ölçülürken gün içerisinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.

İşte Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl'de hava nasıl olacak?

Bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 8 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kuvvetli yağmur İnegöl'ü etkisi altına alacak. En yüksek sıcaklık ise 10 seviyelerinde seyredecek.

İşte İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini