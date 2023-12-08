Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 10 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kuvvetli yağmur etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 11 derece olacak.
Hafta sonunun ilk günü sabah saatlerinde termometreler 8 derece olarak ölçülürken gün içerisinde hava yağmurlu olacak. Bununla beraber en yüksek sıcaklık 10 derece seviyelerinde seyredecek.
10 Aralık Pazar günü Bursa'da sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 7 derece olarak ölçülürken gün içerisinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.
İşte Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini
İnegöl'de hava nasıl olacak?
Bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 8 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kuvvetli yağmur İnegöl'ü etkisi altına alacak. En yüksek sıcaklık ise 10 seviyelerinde seyredecek.
İşte İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini