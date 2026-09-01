Osmanlı'nın ilk Başkenti Yenişehir'de 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 11. Uluslararası Altın Biber Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle ev sahipliği yapacak. Beş gün boyunca düzenlenecek festivale rekor sayıda misafirin gelmesi bekleniyor.

Ünlü sanatçılar Rumeli Ayhan, Manuş Baba, Aydilge ve Cengiz Kurtoğlu'nun sahne alacağı festival kapsamında, tarım fuarından geleneksel etkinliklere, yarışmalardan halk oyunlarına, toplu sünnet şöleninden konserlere kadar dopdolu etkinliğin yer alacağı festivale çevre ilçe ve illerden vatandaşların Yenişehir'e gelmesi bekleniyor. 2-6 Eylül tarihleri arasında Osmangazi Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 11. Uluslararası Altın Biber Festivali öncesinde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 'Beş gün boyunca tarım fuarından geleneksel etkinliklere, yarışmalardan halk oyunlarına, toplu sünnet şöleninden konserlere kadar dopdolu bir program Yenişehir'imizi bekliyor. Festival coşkusuna Dj Ersin Şen, Rumeli Ayhan, Manuş Baba, Aydilge ve Cengiz Kurtoğlu, Grup Mavi Düş konserleriyle hep birlikte ortak olacağız. Biber kavurma ikramımız ve Acı Biber Yarışmamızla Yenişehir'imizin simgesi biberimizi yine festivalimizin merkezine taşıyacağız. Kültürümüzü, tarımımızı, geleneklerimizi ve müziği aynı çatı altında buluşturacağımız 11. Uluslararası Altın Biber Festivali'ne tüm halkımız davetlidir' diye konuştu.

Başkan Ercan Özel, 'Ekibimiz halkımıza, esnafımıza ilçemize yakışacak en iyi programları hazırladı. Bu yıl bizlere sosyal medya hesaplarımızdan gerekse arayarak gelmek isteyen çok sayıda vatandaşımız ulaştı. Herkese kapımız açık, ilçemize 5 gün boyunca rekor sayıda misafirimizin gelmesini bekliyoruz' dedi.