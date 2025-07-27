Gürsu’ya bağlı Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi ilçesindeki Avdancık köylerinde çıkan yangına müdahale eden orman, jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının etkisini kaybettiği sabah saatlerine kadar bölgeden ayrılmadan görev yaptı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından, yorgun düşen itfaiyeciler amirlerinin izniyle halı sahada istirahat etti. Ancak bu dinlenme sadece birkaç saat sürebildi. Zor şartlarda, koruyucu kıyafetlerini bile çıkaramadan suni çimlerin üzerine uzanarak uyumaya çalışan ekipler, kısa sürede yeniden soğutma çalışmaları için bölgeye döndü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 24 saat esasına göre kent genelindeki 50’yi aşkın istasyonda görev yapmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA