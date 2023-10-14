Bursa'da yolcuları binerken "Hoş geldiniz" diyerek karşılayan, inerken ise "Güle Güle" diyerek uğurlayan özel halk otobüs şoförü Ramazan Gültekin(57) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Onu hep güzel hatırlayan yakınları ise son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.

Uzun yıllar pazarcılık yaptıktan sonra emekli olan Ramazan Gültekin (57), emekli olduktan sonra şehirde özel halk otobüsü şoförü olarak çalışmaya başladı. Çevresinde kibarlığı ve beyefendi şahsiyetiyle tanınan Ramazan Gültekin, şoförlüğünü yaptığı özel halk otobüsüne binen her yolcuyu, yaşlarına bakmaksızın, "Hoş geldiniz" diyerek karşılayıp, İnen yolcuları ise "Güle güle" diyerek uğurladı. Bursalı yolcuların kibarlığı ve nazik duruşundan dolayı saatlerce bekledikleri Gültekin, dün cuma namazı sonrası geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Sevenlerinin büyük hüzün duyduğu Gültekin’in cenazesi Temenyeri Camii’nde öğle namazını müteakip kılındı. Dostları ve yakınları tarafından her zaman güzel anılan Gültekin, kılınan namaz sonrası Orhaneli’ndeki köyüne gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazede konuşan yakınları, “Her zaman güler yüzüyle, beyefendiliğiyle bizleri mutlu etti. Kimseye bir zararı dokunmadı. Hep kibar ve sevecen biriydi. Allah mekanını cennet etsin” diye konuştu.