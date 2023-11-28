Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği etkinlikte yaklaşık 5 bin çocuk, İsrail'e karşı 1,5 kilometrelik bir sevgi zinciri oluşturarak protesto gerçekleştirdi.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar ellerinde Filistin bayrakları, dövizler ve balonlarla donanımlı bir yürüyüş gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar, soykırımcı İsrail'e karşı duydukları öfkeyi dile getirdi.

Belediye Başkanı Eşlik Etti!

Dünya kamuoyunun gözü önünde devam eden İsrail'in savaş suçlarına karşı bir duruş sergileyen Bursalı çocuklar, Filistinli akranlarına destek olma amacıyla etkinlikte bir araya geldi. Soğuk hava koşullarına rağmen 5 binden fazla çocuk, aileleriyle birlikte katılım gösterdi. El ele tutuşan çocuklar, Tophane Meydanı ile Setbaşı Köprüsü arasında uzanan 1,5 kilometrelik güzergahta sevgi zinciri oluşturdu.

Etkinlik kapsamında çocuklar UNESCO Meydanı'nda 'Free Gaza' yazısı oluşturarak tüm dünyaya 'Özgür Filistin' taleplerini duyurdu. Ardından Tophane Meydanı ve Setbaşı Köprüsü üzerinden hareket eden çocuklar, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önünde bir araya gelip Filistin'e özgürlük yürüyüşü başlattı. İnönü ve Cumhuriyet Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüyen çocuklara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Gönüllü Kuruluşlar Platformu yöneticileri de eşlik etti.

Meydanda düzenlenen mitingde konuşan Başkan Aktaş, hiçbir siyasi beklenti ve menfaat olmadan Filistin'deki acıya son verme amacıyla katılan herkese teşekkür etti. Uluslararası Kadına Şiddeti Önleme Günü olan 25 Kasım'ı hatırlatan Başkan Aktaş, kadınların ve çocukların Filistin'deki acımasız saldırılarda hayatlarını kaybetmelerine dikkat çekti. Aktaş, Türkiye'nin sesinin dünya çapında olaya duyarlılık gösteren liderler arasında öne çıktığını ve Bursa'dan çıkan sesin de büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.