Artvin Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Adnan Demirci tarafından organize edilen “Bursa Artvin Başkanları Buluşması”, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve iş insanı Sinan Kahraman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bursa’daki yerel yönetimler, spor kulüpleri, hem şehri dernekleri ve federasyonların başkan ve yöneticilerini bir araya getiren toplantıda, Bursa’da yaşayan Artvinliler ve Kafkas topluluklarının ortak çalışmaları, iş birliği imkânları ve geleceğe yönelik projeler ele alındı.

Toplantıya; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Artvin Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Adnan Demirci, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Kafkasspor Kulübü Başkanı Rasim Erdem , Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili İsmail Şenol, Karacabeyspor ve Bursa Yıldırım Spor Kulüpleri Başkanı Ekrem Senal, Gemlik Spor Kulübü Başkanı Erten Kayan,- Artvin ve Kafkas Federasyonu Başkanı Özgür Gümüş, Ahıska Türkleri Federasyonu Başkanı Ferman Muzaffer, Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ve Artvin Vakfı Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Edip Ali Demirtaş katılım sağladı.

BİRLİK VE BERBARLİK MESAJI

Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Artvin Vakfı Genel Sekreteri Edip Ali Demirtaş, samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Bursa’nın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak ortak çalışmaların geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulduklarını söyledi.

Artvin Vakfı’nın yılın belirli dönemlerde benzer organizasyonlar yaparak, şehre değer kattığını ifade eden Edibali, Bursa için güç birliği yapan tüm başkanlara teşekkür etti.

Doç. Dr. Adnan Demirci, buluşmanın farklı kurum ve kuruluşlar arasında dayanışmayı güçlendirmesi açısından önemli olduğunu belirterek, Bursa’daki Artvin ve Kafkas camiasının birlik ve beraberliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Buluşma, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişi ve iyi niyet temennileriyle sona erdi.