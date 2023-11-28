AK Parti'nin temayül yoklamasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirlenen isimler ortaya çıktı. Özellikle Selçuk Bayraktar'ın sürpriz bir şekilde öne çıkması dikkat çekti. 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere hazırlık kapsamında gerçekleştirilen temayül yoklamasına 81 ilde yaklaşık 150 bin teşkilat üyesi katıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de en çok tercih edilen isimler kim? Hangi illerde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı? Yeniden aday gösterilecek belediye başkanları kimler? İşte detaylar...

AK Parti'nin geleneksel temayül yoklaması, Türkiye genelinde 150 bin teşkilat üyesinin katılımıyla gerçekleşti. Yerel seçimlerde aday olacak belediye başkan adayları için teşkilat üyelerinin görüşleri alındı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonuçları canlı olarak takip etti. Temayül yoklamasının sonuçları, bugün Erdoğan başkanlığında toplanacak MYK toplantısında değerlendirilecek. Ayrıca daha önce yapılan anketlerin sonuçları da MYK toplantısında masaya yatırılacak.

Hangi İsimler Öne Çıktı!

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde temayül yoklamasında öne çıkan isimler arasında kimler var? AK Parti, teşkilat mensuplarına belediyelerin performansı, halkla ilişkiler, teşkilat ilişkileri ve parti ilke-değerleri açısından sorular yöneltti. Belediye başkanlarının yeniden aday gösterilip gösterilmemesi konusunda da görüşleri alındı. Öte yandan, teşkilata açık uçlu olarak belirli bir belediye başkan adayı önerisi yapma imkanı tanındı. AK Parti'nin İstanbul adaylığı için öne çıkan üç isim arasında Osman Nuri Kabaktepe, Murat Kurum ve Selçuk Bayraktar bulunuyor. Diğer yandan, Tevfik Göksu, Adil Karaismailoğlu, Hilmi Türkmen, Şadi Yazıcı, Ergün Turan, İsmet Yıldırım, Mehmet Sekmen gibi isimlerin ise Ekrem İmamoğlu'na göre düşük oy aldığı belirtiliyor.