31 Ağustos 2026 tarihli proje verilerine göre hattın fiziki gerçekleşme oranı yüzde 83,80'e ulaştı. Projenin tamamlanmasıyla Bursa'nın mevcut 39 kilometrelik raylı sistem ağı 44 kilometreye, istasyon sayısı ise 39'dan 43'e çıkacak. Kestel'den Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Bursa'da kent içi ulaşımın önemli yatırımları arasında yer alan Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı'nda çalışmalar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, 31 Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 83,80 oranında fiziki gerçekleşme sağlandı. 2021 yılında başlanan projenin maliyeti 16 milyar 490 milyon 898 bin 172 lira olurken, mevcut Emek İstasyonu'ndan Şehir Hastanesi'ne kadar uzanan hattın yanı sıra Yüksek Hızlı Tren Garı ile mevcut raylı sistem hattının entegrasyonu da sağlanacak.



Raylı sistem ağı 44 kilometreye çıkacak

Projenin tamamlanmasıyla Bursa'daki mevcut hafif raylı sistem hattının uzunluğu 39 kilometreden 44 kilometreye yükselecek. İstasyon sayısı da 39'dan 43'e çıkacak. Böylece Kestel'den Şehir Hastanesi'ne kadar kesintisiz raylı sistem ulaşımının sağlanması hedefleniyor.

Dört yeni istasyon

Emek-Şehir Hastanesi hattı kapsamında Geçit/Balat, Ahmet Yesevi, YHT Gar ve Şehir Hastanesi istasyonları bulunuyor. Proje sunumundaki güncel verilerde hat yolu betonarme çalışmalarının yüzde 89, istasyon betonarme çalışmalarının ise yüzde 88 seviyesinde tamamlandığı görülüyor. Geçit/Balat bölümü daha önce tamamlanarak işletmeye alınırken, yeni hatla birlikte Bursa Şehir Hastanesi'ne raylı sistemle doğrudan ulaşımın önü açılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi de projeyi, 6,1 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyonlu olarak tanımlıyor.



"Projenin gerçekleşme oranı yüzde 83"

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, projenin güncel maliyetinin 16 milyar TL seviyesinde olduğunu belirterek, çalışmaların yüzde 83 oranında tamamlandığını söyledi. Kılıç, "Bursa şu anda 39 kilometre raylı sisteme sahip. Bu proje sonrasında da 44 kilometre raylı sisteme sahip olmuş olacak. Yani yüzde 10'luk bir artışın üzerinde bir artışla Bursalı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız raylı sistemimizi. Raylı sistem ağımızı da en üst seviyeye çıkarmış olacağız" dedi.

Çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü ifade eden Kılıç, hedeflerinin proje kapsamında ulaşımı 2027 yılı içerisinde başlatmak olduğunu belirterek, "Çok hızlı çalışmalar oluyor. Bizler de yakından takip ediyoruz. İnşallah hedeflediğimiz şekilde 2027 yılı içerisinde biz rahatlıkla ulaşıma açacağımızı tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"Son düzlükteyiz"

Ahmet Yesevi ve YHT Gar istasyonlarının tamamlandığını Şehir Hastanesi istasyonunun da kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Kılıç, "Bursa Şehir Hastanesi istasyonunda da çalışmalar hızla devam ediyor. Kısa bir zamanda da onu gerçekleştirip, 2027 yılı içerisinde bütün istasyonları hizmete açmış olacağız. Şu an son düzlükteyiz" ifadelerini kullandı.

YHT Garı ile metro entegre olacak

Projenin tamamlanmasıyla Bursa'nın kent içi ulaşımında önemli bir entegrasyon da sağlanacak. Emek İstasyonu üzerinden gelen mevcut raylı sistem, YHT Garı ve Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak. Böylece Yüksek Hızlı Tren ile kent içi raylı sistem arasında doğrudan bağlantı kurulacak.

Bursa'da Emek'ten Şehir Hastanesi'ne uzanacak hattın tamamlanmasıyla özellikle Şehir Hastanesi'ne ulaşımın kolaylaştırılması, YHT Garı ile kent içi ulaşımın bütünleştirilmesi ve Bursa'nın doğu-batı aksındaki raylı sistem ulaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor.