Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Mattéo Guendouzi ve Mason Greenwood’un yanı sıra kulübün de disiplin incelemesine dahil edildiği belirtildi.

Fenerbahçe, UEFA tarafından yürütülen süreç kapsamında hem futbolcuların hem de kulübün haklarının korunması için gerekli savunmaların yapılacağını açıkladı.

Kulüp, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

“UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Mattéo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.

Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe’nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA’nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir.

Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA’ya sunulacak olup gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”