Uraloğlu, Ankara'da gazete ve televizyonların temsilcileri ile TCDD Genel Müdürlüğü'nde bir araya gelerek önemli bilgiler paylaştı.

2002-2023 arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen yatırımları anlatan Uraloğlu, 2023-2028 döneminde hayata geçirilecek projeleri duyurdu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Teknolojinin ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerine değinen Uraloğlu, ulaşım alanındaki en belirgin değişikliğin hız ve hareketlilikte artış olduğunu vurguladı. "Sürdürülebilir ulaşım" politikasının gelişmiş toplumların ortak hedefi olduğunu belirtti. Bakanlık olarak geleceği bugünden tasarlarken teknolojik gelişmeleri ve küresel trendleri dikkate aldıklarını ifade etti.

Ülkenin 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezi olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, ülkenin jeopolitik konumunun Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri için önemli olduğunu söyledi. Son yıllarda ülke içi ve uluslararası ulaşım altyapıları oluşturduklarını belirtti.

Uraloğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, köprüler ve otoyollar gibi büyük projeleri tamamladıklarını ve yeni projeleri çağa uygun şekilde sürdürdüklerini anlattı. Değişen dünya koşullarına uygun stratejiler belirlediklerini ve toplumun faydasını gözetmekle yükümlü olduklarını vurguladı.

Ulaşım talebinin önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağını ifade eden Uraloğlu, dünya ticaret hacminin büyüyeceğini ve araç sayısının artacağını belirtti. Bu gerçekler doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

DEMİR YOLLARINA AĞRILIK VERECEĞİZ

"Son 21 yıl içerisinde ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 194 milyar dolarlık önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Bu süre zarfında ülke, bu yatırımlar sayesinde uluslararası arenada vazgeçilmez bir konuma ulaştı. Yüksek hızlı trenler ile 77 milyondan fazla kişi seyahat etti. Marmaray, açıldığı günden bu yana yaklaşık 1 milyar yolcu taşıdı. Hava yollarında 2003 yılında 34 milyon olan yolcu sayısı 200 milyonun üzerine çıktı. İstanbul Havalimanı Avrupa'da hem yolcu hem de yük taşımacılığında lider konumda bulunuyor. Bu yılın ilk yarısında İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında birinci sırada yer aldı. Son Kurban Bayramı'nda ise kara, hava ve demir yollarını kullanarak yaklaşık 35 milyon vatandaş seyahat etti; adeta büyük bir kavimler göçü yaşandı."

Uraloğlu, yeni bir ulaşım çağına girdiklerini belirterek, bu dönemin daha güvenli, çevre dostu, mobiliteye ve dijitalleşmeye dayalı, lojistik dinamikleri ile şekillenen bir dönem olduğuna vurgu yaptı. Bu doğrultuda demir yollarına özel bir vurgu yapacaklarını ifade etti. Sinyalli hat uzunluğunu 2.505 kilometreden 8.046 kilometreye çıkardıklarını, toplam demir yolu uzunluğunun da 13.900 kilometre civarında olduğunu aktardı. Elektrikli hat uzunluğunu 2.122 kilometreden 7.142 kilometreye, demir yolu tünel uzunluğunu 181 kilometreden 373 kilometreye çıkardıklarını belirtti. Yüksek hızlı trenlerle taşınan toplam yolcu sayısının 76,2 milyona ulaştığını kaydetti.

Uraloğlu, tamamlanan 395,2 kilometre kent içi hat olduğunu ve 102 kilometrenin yapımının devam ettiğini dile getirerek bunların İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde yer aldığını açıkladı. İstanbul'da 340 kilometre kent içi raylı sistem bulunduğunu, bunun 127,5 kilometresinin Bakanlık tarafından yapıldığını sözlerine ekledi.

Kara yollarında ise son 21 yılda 1.714 kilometre otoyol ağı olanı, 3.633 kilometreye çıkardıklarını, bölünmüş yol uzunluğunu ise 6.101 kilometreden 29.000 kilometrenin üzerine taşıdıklarını vurguladı.

Havayolu alanında İstanbul Havalimanı'nın öncülüğünde ülkenin uçuşlarında önemli bir aşama kaydedildiğine değindi. Aktif havaalanı sayısını 26'dan 57'ye yükselttiklerini, toplam yolcu sayısını 34 milyondan yaklaşık 203 milyona çıkardıklarını ve 2002 yılında 150 olan uçak sayısını 644'e çıkardıklarını ifade etti. Deniz yolu kapasitesinin de arttırıldığına dikkat çekti.

YAPILAR YÖNETMELİĞE UYGUN

"Yapılarımızı deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde inşa ediyoruz"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Bakanlığın tüm birimlerinin bölgede aktif rol aldığına dikkat çeken Uraloğlu, 11 farklı ilde Bakanlık olarak bulunduklarını belirtti. Bu süreçte demir yolu ve deniz yolu gibi farklı taşıma yöntemleriyle bölgeye yardım taşıdıklarını vurguladı. Kara yollarında da yaklaşık 3.400 makineyi bölgeye gönderdiklerini ifade etti ve bunun yüzde 20'sinin kendi makineleri olduğunu açıkladı. Kalan makinelerin yüklenici firmalara ait olduğunu belirtti. Bu yüklenici firmaların 40 gün boyunca ücretsiz çalıştıklarını söyledi.

Depreme hazırlık konusunda çalışmalar yaptıklarını ve bütün yapıları Deprem Yönetmeliği'ne uygun olarak inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, önceki yapıları da bu yönetmeliklere uygun hale getirmeye devam ettiklerini ifade etti. Aynı zamanda depremde zarar gören yolları hızlı bir şekilde onardıklarını, Hatay Havalimanı'nın yeniden yapım projelerinin olduğunu ve bu projenin en kısa sürede gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Yapılan yatırımların üretime ciddi katkılar sağladığını ve bu yatırımların milli ekonomiye 1 trilyon 260 milyar dolarlık bir katkı sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, aynı zamanda bu yatırımların gayri safi yurt içi hasılaya da pozitif bir etki sağladığını belirtti. Ayrıca, yapılan yatırımların ihracata, vergilere ve istihdama da önemli ölçüde destek olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye'nin önemli bir ulaşım koridoru olduğunu ve bu koridorların Irak'ın Fav Limanı'ndan Nusaybin'e kadar uzandığını belirtti. Kalkınma Yolu Projesi çerçevesinde yaklaşık 1200 kilometre demiryolu ve geniş otoyolların hayata geçirileceğini ifade etti.

Gelecek planları hakkında da konuşan Uraloğlu, 2053 yılına kadar toplamda 168 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını ve bu yatırımların milli gelire yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacağını söyledi. Ayrıca yerli ve milli raylı sistem araçlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini, hızlı tren setleri ve metrolar için tasarım süreçlerinin ilerlediğini ifade etti.

"Bursa Hızlı Tren Hattı'nı 2026 yılında tamamlamayı planlıyoruz" diyerek Uraloğlu, projelerin ilerleyişi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattını 2027 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Bu hattın tamamlanmasıyla Kapıkule'den başlayıp Gaziantep'ten hızlı trenle çıkabileceğiz. Ankara'nın İzmir'e olan yüksek hızlı tren bağlantısını ise 2028 yılında bitirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek ve Uzak Doğu'yu Londra'ya ikinci kez bağlayacak olan demiryolu hattını planlıyoruz. Karadeniz'e uzanacak demiryolu hattının ilk aşaması olan Kırıkkale ile Çorum arasını da 2028'e kadar bitirmeyi planlıyoruz. Ankara ile İstanbul arasındaki süper hızlı tren projesini de tamamladık ve fizibilite çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu proje ile Ankara ile İstanbul arasını sadece iki durakla yaklaşık 80 dakikada geçmeyi hedefliyoruz. Bu projenin de ihalesini yaparak inşaat çalışmalarına başlamayı planlıyoruz."