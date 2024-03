Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arama Kurtarma ekibinde 100 personel gönüllü olarak görev alıyor. 100 personelden 15'i belediyenin çeşitli müdürlüklerinde çalışan kadınlardan oluşuyor. Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekibinde AFAD orta seviye arama kurtarma akreditasyonu mevcut. Yıl boyunca yaptıkları tatbikatlarla oluşabilecek deprem, sel ve yangın gibi afetlerde görev almak için hazırlıklı olan kahraman kadınlar bugüne kadar Van, İzmir, Antalya ve Marmaris'te gerçekleşen orman yangınlarında görev aldı. Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketleri ile son olarak 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde görev alarak çok sayıda vatandaşın yardımına koşup hayatını kurtardı. Başarılı çalışmalarıyla herkesin takdirini kazanan Osmangazili kadınlar oluşabilecek bir afet durumunda görevlerini başarılı bir şekilde yapmak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yeni bir tatbikat yaparak göreve hazır olduklarını gösterdi.



İnsanların hayatını kurtarmak için, insanlara dokunabilmek için Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekibine dahil olduğunu belirten Işılhan Akgün, "10 yıldır arama kurtarma ekibinde görev yapmaktayım. Ben ekibin medikal kısmında hemşire olarak görev alıyorum. Gerek çalışma arkadaşlarıma gerekse enkazda kurtarılan yaralılara yardımcı oluyorum. Kahramanmaraş depreminde de görev aldım. Ekibimizin enkazdan çıkarmış olduğu yaralılara ilk müdahaleyi yaparak 112 ekiplerine teslim ettim. Deprem bölgesinde yaklaşık 10 yaralı vatandaşımıza müdahale ettim. Ayrıca ekip arkadaşlarımızdan da yaralananlar oldu, onların müdahalelerini de ben yaptım. İnsanlara yardımcı olabilmek çok güzel, kadınlar isterse her şeyi başarır" dedi.

Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekibine tamamen gönüllü olarak katıldığını ifade eden Özlem Suatar, "İnsanlara faydalı olabilmek asıl amacımız. Biz burada çok faydalı bilgiler öğrendik. 2 ayda bir eğitimler yapıyoruz. Bizler, doğal afetlerde vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş depreminde telefonum sabaha karşı çaldı, ‘Deprem oldu, Kahramanmaraş’a gidilecek’ denildi. 15 dakika içerisinde evden çıktım. Hava şartları çok kötüydü. Biz çıkarken depremin büyüklüğüne ve ne kadar yıkım olduğuna bakamadık. 17 saatin sonunda deprem bölgesine vardık. Bölgede çalışmalarımızı yaptık. Çadırlarda kaldık ve 5 dakikada bir sarsan deprem vardı. Bunlara da alıştık. Ambulans sesleri ve cenaze arabaları bir yanda, diğer yanda bizim vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmamız. Psikolojimiz çok kötüydü orada. Ama bizler vatandaşlarımızı kurtarmaya odaklandık. Irmak kardeşimiz vardı, 7 saatlik çalışma sonrası enkazdan çıkardık. Sağlık ekiplerine teslim edene kadar başında durarak psikolojik destek verdim. Böyle durumlarda neler yapabileceğimizi daha önceden öğrenmemiz lazım. Bunun için daha çok çalışacağız, daha çok tatbikat yapacağız. Öncelikle Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, müdürlerimiz ve diğer arkadaşlarımız bize çok destek verdiler. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bizler de tatbikatımızı sadece bayan personellerle gerçekleştirdik. Kadınlar aslında her şeyi yapabilir. Gönüllü olduktan sonra, kadınların yapamayacağı bir şey yok. Hilti ile de çalışabilir bir kadın, veya afet alanında ihtiyaç yoksa yemek yapar. Her konuda, kadınların faydasını gördük. Bizler teşvik ediyoruz, onlar da bir adım atarsalar bizlerden çok daha iyi yerlere gelirler" şeklinde konuştu.