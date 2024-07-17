Akşam saatlerinde Bursa'nın Mesudiye Mahallesi'nde büyük bir yangın çıktı. Yangın, geniş bir alana yayılarak birçok arazinin zarar görmesine sebep oldu.

Yangına müdahale etmek için itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf etti.

Yangının daha fazla alana yayılmaması için gerekli önlemler alındı. Yangında can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

Yetkililer, yangınla ilgili olarak vatandaşları dikkatli olmaları ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları konusunda uyardı.