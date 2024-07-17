Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Akıncılar Kırsal Mahallesi’nde yaşanan yol sorunu Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfaltlama çalışması ile çözüme kavuşturuldu.



İnegöl-Bursa karayolu üzerinden Akıncılar Mahallesi’ne ulaşım sağlanan 4.530 kilometrelik bozuk yolda yol genişletme ve sathi kaplama çalışmaları tamamlandı.

Mahalle sakinlerinin uzun süredir şikayet ettiği yolda asfaltın zarar görmesi ve yolun dar olması nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanıyordu.

31 Mart seçimleri öncesinde mahalle yapılan seçim gezilerinde vatandaşların talep dile getirdiği sorunun çözümü için hemen düğmeye basıldı.



CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin’in de yakından takip ettiği konu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e iletildi. Başkan Bozbey’in talimatı ile Akıncılar Mahallesinde çalışmalar başlatıldı. Öncelikle dar alanların genişletilmesi ile başlanan 4. 30 kilometrelik bölgede daha sonra ise sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı.



Çalışmaları yerinde inceleyen CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kırsal mahallelere özel ilgi duyduğunu ifade ederek, İnegöl’de ki kırsal mahallelerinde de ki tüm sorunları sırasıyla çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Akıncılar Mahalle sakinlerinin taleplerine hemen cevap verdiklerini ifade eden Başkan Zemci Şahin, “İsteklerimizi önemseyen ve İnegöl’e değer Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ve daire başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarda bugün itibari ile sona geldik. Tüm kırsal mahalle(köy) muhtarlarımız ile güzel bir çalışma takvimi oluşturduk. İnşallah hem İnegöl hem de İnegöl’ün köyleri gülecek” diye konuştu.